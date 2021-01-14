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Факты / Видео / Украина / Общество

Дают одежду и кормят: как работают пункты обогрева во Львове и Киеве

Во Львовской области многие получили серьезные обморожения. В частности, в одной из больниц есть семь пострадавших, которым пришлось ампутировать пальцы рук и ног.

По словам медиков, быстрее змерзають именно пальцы рук, ног, уши и нос. А ключевыми могут быть первые шесть часов после чувства онемения.

Во Львове уже подготовили две ночлежки, куда каждый вечер приходят до полусотни человек.

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В столице с сегодняшнего дня заработало сразу 32 временных пункта обогрева. Разместили их в основном в помещениях ЖЭКов или социальных служб.

10 пунктов будут работать круглосуточно. В двух небольших комнатках поместили только несколько кресел. Здесь будут придерживаться принципа — отогрелся, освободил место для другого. Иначе соблюсти все карантинные нормы невозможно.

На улице Суздальской в ​​помещении есть душевые, там обеспечивают одеждой и кормят ужином. Ежедневно обеспечивают нуждающихся и обедами.

Как вести себя в сильные морозы, чтобы согреться и как не получить обморожение, смотрите на Фактах ICTV.

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