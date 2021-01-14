Дают одежду и кормят: как работают пункты обогрева во Львове и Киеве
Во Львовской области многие получили серьезные обморожения. В частности, в одной из больниц есть семь пострадавших, которым пришлось ампутировать пальцы рук и ног.
По словам медиков, быстрее змерзають именно пальцы рук, ног, уши и нос. А ключевыми могут быть первые шесть часов после чувства онемения.
Во Львове уже подготовили две ночлежки, куда каждый вечер приходят до полусотни человек.
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В столице с сегодняшнего дня заработало сразу 32 временных пункта обогрева. Разместили их в основном в помещениях ЖЭКов или социальных служб.
10 пунктов будут работать круглосуточно. В двух небольших комнатках поместили только несколько кресел. Здесь будут придерживаться принципа — отогрелся, освободил место для другого. Иначе соблюсти все карантинные нормы невозможно.
На улице Суздальской в помещении есть душевые, там обеспечивают одеждой и кормят ужином. Ежедневно обеспечивают нуждающихся и обедами.
Как вести себя в сильные морозы, чтобы согреться и как не получить обморожение, смотрите на Фактах ICTV.