Дають одяг та годують: як працюють пункти обігріву у Львові та Києві
У Львівській області чимало людей отримали серйозні обмороження. Зокрема у одній із лікарень є сім потерпілих, яким довелося ампутувати пальці рук та ніг.
За словами медиків, найшвидше змерзають саме пальці рук, ніг, вуха і ніс. А ключовими можуть бути перші шість годин після відчуття оніміння.
У Львові вже підготували дві нічліжки, куди щовечора приходять до півсотні людей.
Читайте: На Василя похолодає до -8: погода в Україні на 14 січня (КАРТА)
У столиці від сьогодні запрацювало одразу 32 тимчасові пункти обігріву. Розмістили їх здебільшого у приміщеннях ЖЕКів чи соціальних служб.
10 пунктів працюватимуть цілодобово. У двох невеличких кімнатках вмістили лише декілька крісел. Тут дотримуватимуться принципу – відігрівся, звільнив місце для іншого. Інакше дотриматись усіх карантинних норм нереально.
На вулиці Суздальській у приміщенні є душові, там забезпечують одягом та годують вечерею. Щодня забезпечують потребуючих і обідами.
Як поводитися у сильні морози, щоб зігрітися та як не отримати обмороження, дивіться на Фактах ICTV.