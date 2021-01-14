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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Дають одяг та годують: як працюють пункти обігріву у Львові та Києві

У Львівській області чимало людей отримали серйозні обмороження. Зокрема у одній із лікарень є сім потерпілих, яким довелося ампутувати пальці рук та ніг.

За словами медиків, найшвидше змерзають саме пальці рук, ніг, вуха і ніс. А ключовими можуть бути перші шість годин після відчуття оніміння.

У Львові вже підготували дві нічліжки, куди щовечора приходять до півсотні людей.

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У столиці від сьогодні запрацювало одразу 32 тимчасові пункти обігріву. Розмістили їх здебільшого у приміщеннях ЖЕКів чи соціальних служб.

10 пунктів працюватимуть цілодобово. У двох невеличких кімнатках вмістили лише декілька крісел. Тут дотримуватимуться принципу – відігрівся, звільнив місце для іншого. Інакше дотриматись усіх карантинних норм нереально.

На вулиці Суздальській у приміщенні є душові, там забезпечують одягом та годують вечерею. Щодня забезпечують потребуючих і обідами.

Як поводитися у сильні морози, щоб зігрітися та як не отримати обмороження, дивіться на Фактах ICTV.

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