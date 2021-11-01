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Дарина Реготун |

Где сделать тест на коронавирус

В Украине обостряется пандемическая ситуация. Большинство областей уже находятся в красной зоне. Да и воспользоваться многими видами транспорта мы можем только при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Лаборатории стремятся содействовать населению в обеспечении тестирования в равной степени по всей Украине, комфортности процедуры и что важно, чтобы люди могли эти тесты себе позволить.

Большое значение для более быстрого преодоления пандемии имеет точность тестов, говорят в сети лабораторий Синево.

Таким образом, тестирование и вакцинация призваны защитить здоровье населения и могут помочь не только воспользоваться транспортом.

А в случае положительного теста на коронавирус или возникновение симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачам.

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