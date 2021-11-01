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Дарина Реготун |

Де зробити тест на коронавірус

В Україні загострюється пандемічна ситуація. Більшість областей уже у червоній зоні. Та і скористатися багатьма видами транспорту ми можемо лише за наявності негативного тесту на коронавірус або сертифікату про вакцинацію.

Лабораторії прагнуть сприяти населенню в забезпеченні тестуванням в рівній мірі по всій Україні, комфортності процедури та що важливо, щоб люди могли ці тести собі дозволити.

Велике значення для швидшого подолання пандемії має точність тестів, кажуть у мережі лабораторій Сінево.

Тож тестування та вакцинація покликані захистити здоров’я населення та можуть допомогти не лише скористатися транспортом.

А у разі позитивного тесту на коронавірус або виникнення симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікарів.

Читайте
Ситуацію, що склалася – не змінити: лікар про пандемію коронавірусу в Україні

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