Де зробити тест на коронавірус

В Україні загострюється пандемічна ситуація. Більшість областей уже у червоній зоні. Та і скористатися багатьма видами транспорту ми можемо лише за наявності негативного тесту на коронавірус або сертифікату про вакцинацію.

Лабораторії прагнуть сприяти населенню в забезпеченні тестуванням в рівній мірі по всій Україні, комфортності процедури та що важливо, щоб люди могли ці тести собі дозволити.

Велике значення для швидшого подолання пандемії має точність тестів, кажуть у мережі лабораторій Сінево.

Тож тестування та вакцинація покликані захистити здоров’я населення та можуть допомогти не лише скористатися транспортом.

А у разі позитивного тесту на коронавірус або виникнення симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікарів.

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