Де зробити тест на коронавірус
В Україні загострюється пандемічна ситуація. Більшість областей уже у червоній зоні. Та і скористатися багатьма видами транспорту ми можемо лише за наявності негативного тесту на коронавірус або сертифікату про вакцинацію.
Лабораторії прагнуть сприяти населенню в забезпеченні тестуванням в рівній мірі по всій Україні, комфортності процедури та що важливо, щоб люди могли ці тести собі дозволити.
Велике значення для швидшого подолання пандемії має точність тестів, кажуть у мережі лабораторій Сінево.
Тож тестування та вакцинація покликані захистити здоров’я населення та можуть допомогти не лише скористатися транспортом.
А у разі позитивного тесту на коронавірус або виникнення симптомів захворювання слід негайно звернутися до лікарів.
2021-11-01