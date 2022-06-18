Дефицит гречки: почему с полок исчезла популярная крупа и что ожидать от урожая 2022

В Украине гречка снова бьет ценовые рекорды – более 80 грн за килограмм. Да еще не всюду ее найдешь. Аналитики объясняют причину – несмотря на хороший урожай прошлого года, запасы украинской гречки почти закончились. В войну люди скупали ее килограммами.

Из стран, где популярна гречка, украинцы едят ее больше всего – до 3-4 кг в год. В других странах – всего до полутора килограммов. Ранее эту крупу мы импортировали в страны-агрессора и Казахстана. Сейчас торговцы импортную крупу практически не завозят, допродают старые запасы и ждут нового отечественного урожая. Несмотря на войну, аграрии посеяли гречки почти как в прошлом году.

– Наш урожай обеспечит до 2,5 кг гречки на одного гражданина, это не катастрофическая ситуация. Начиная с сентября и до конца года будет стабильность цен — на уровне 65-70 грн за килограмм крупы, — говорит заместитель директора по научной работе Института аграрной экономики Николай Пугачев.

Ученый говорит, что импортную российскую гречку можно заменить на литовскую или польскую. Там ее выращивают достаточно. Не будет хватать украинцам риса, он уже вдвое вырос в цене. На юге, в Херсонской и Одесской области, мы выращивали треть объемов крупы, которая была на наших полках. Сейчас Херсонщина оккупирована, в Одесской области отечественного урожая риса будет разве что до 20%. Остальные – импорт из Индии, Китая и Пакистана, который завозили к нам по морю. В настоящее время украинские порты заблокированы, логистика сложная.

Других круп – овсянки, пшена, пшеничной крупы, а также муки и украинских макарон будет достаточно. Зерновыми мы всегда обеспечивали себя сами. Посевная даже в условиях войны завершилась с хорошими показателями. Хватит и на экспорт.

– Мы сеяли культуры необходимые для продовольственной безопасности – сахарную свеклу для производства сахара, просо, гречку, овес для овсянки, яровую пшеницу подсевали. При среднегодовой урожайности этих объемов предостаточно, — говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Правда, цены могут несколько вырасти из-за более дорогого топлива. Но не нужно создавать дополнительного ажиотажа, скупать все подряд, это лишь спровоцирует искусственный дефицит, цены поднимутся еще выше. Торговые сети активно ищут новых поставщиков, новые пути доставки. Большого дефицита не будет. Но и на уменьшение цен надеяться не нужно.

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