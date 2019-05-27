Дефолт в Украине: шансы и риски банкротства государства

Украину всколыхнула идея объявления дефолта. Вариант неуплаты долгов иностранным кредиторам на днях озвучил бизнесмен Игорь Коломойский, а вот премьер Владимир Гройсман другого мнения.

Гройсман заявил, дефолт приведет к глубокому кризису. О больших рисках предупреждает и большинство экономистов.

Последний раз Украина была близка к дефолту 2014 года, когда режим Януковича оставил госказну пустой. Но банкротства удалось избежать.

– Если Украина просто не отдаст деньги и не согласится дальше работать с инвесторами, я могу заверить, что инвестиций не будет вообще, – комментирует Елена Белан, главная экономист инвестиционной компании Dragon Capital.

Дефолт нельзя объявить, просто передумав отдавать долги. Для этого должно на самом деле не хватить ресурсов. Всего Украина должна иностранным кредиторам более $50 миллиардов. Из них почти 4 миллиарда должны вернуть в этом году.

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Экономисты надеются, что к реальному дефолту не дойдет. Иначе украинцам предстоит пережить гиперинфляцию, резкое обесценивание гривны и падения экономики.

К слову, в Украине не нужно объявлять дефолт, считает лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

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