Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Дефолт в Україні: шанси та ризики банкрутства держави

Україну сколихнула ідея оголошення дефолту. Варіант несплати боргів іноземним кредиторам днями озвучив бізнесмен Ігор Коломойський, а ось прем’єр Володимир Гройсман іншої думки.

Гройсман заявив, дефолт призведе до глибокої кризи. Про великі ризики попереджає й більшість економістів.

Востаннє Україна була близька до дефолту 2014 року, коли режим Януковича лишив держказну порожньою. Та навіть тоді банкрутства вдалося уникнути.

– Якщо Україна просто не віддасть гроші й не погодиться далі працювати з інвесторами, я можу запевнити, що інвестицій не буде взагалі, – коментує Олена Білан, головна економіст інвестиційної компанії Dragon Capital.

Дефолт не можна оголосити, просто передумавши віддавати борги. Для цього має насправді забракнути ресурсів. Усього Україна винна іноземних кредиторам понад $50 мільярдів. З них майже 4 мільярди маємо повернути цього року.

Читайте: Донбас, дефолт і ринок землі: 10 тез із прес-конференції партії Зеленського

Економісти сподіваються, що до реального дефолту не дійде. Інакше українцям доведеться пережити гіперінфляцію, різке знецінення гривні та падіння економіки.

До слова, в Україні не потрібно оголошувати дефолт, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Разумков: Дефолт – малоймовірний шлях для України
Гройсман йде на вибори до Верховної Ради на чолі Української стратегії
$620 на місяць: Гройсман про середню зарплату до 2021 року
Справа ПриватБанку. Чи повернуть екс-власникам і що буде з курсом гривні
Гройсман пригрозив Коболєву відставкою, якщо не знизить ціни на газ для населення
Журнал Фокус назвав топ-100 найбагатших українців
Ляшко зірвав засідання Кабміну і влаштував сварку з Гройсманом
Уряд бере під контроль комунальні тарифи – облгази перевірять у березні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка