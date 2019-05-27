Дефолт в Україні: шанси та ризики банкрутства держави

Україну сколихнула ідея оголошення дефолту. Варіант несплати боргів іноземним кредиторам днями озвучив бізнесмен Ігор Коломойський, а ось прем’єр Володимир Гройсман іншої думки.

Гройсман заявив, дефолт призведе до глибокої кризи. Про великі ризики попереджає й більшість економістів.

Востаннє Україна була близька до дефолту 2014 року, коли режим Януковича лишив держказну порожньою. Та навіть тоді банкрутства вдалося уникнути.

– Якщо Україна просто не віддасть гроші й не погодиться далі працювати з інвесторами, я можу запевнити, що інвестицій не буде взагалі, – коментує Олена Білан, головна економіст інвестиційної компанії Dragon Capital.

Дефолт не можна оголосити, просто передумавши віддавати борги. Для цього має насправді забракнути ресурсів. Усього Україна винна іноземних кредиторам понад $50 мільярдів. З них майже 4 мільярди маємо повернути цього року.

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Економісти сподіваються, що до реального дефолту не дійде. Інакше українцям доведеться пережити гіперінфляцію, різке знецінення гривні та падіння економіки.

До слова, в Україні не потрібно оголошувати дефолт, вважає лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

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