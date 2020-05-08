Демографический бум в Бригадировке: как волонтеры помогают семьям

Демографический бум в небольшом харьковском селе Бригадировка. За год там увеличилось количество детей более чем на три десятка. И не потому, что увеличилась рождаемость. Это уже второй успешный проект благотворительного фонда Волонтеры: Взрослые-Детям, который помогает семьям и развивает украинское село.

Благотворители покупают дома, ремонтируют и селят туда семьи, которые хотят начать новую жизнь. Главное условие — завязать с алкоголем и жить вместе.

Волонтеры помогают вернуть детей из интернатов, устраивают их в садики и школы — фактически, делают то, что должно делать государство и соцслужбы. Подробнее — в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями.

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