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Факты / Видео / Украина / Общество

Карантин в Украине: как волонтеры помогают пожилым и людям с особыми потребностями

В Польше карантинные мероприятия останутся усиленными до 3 мая. Власти страны видят положительные результаты от таких ограничений и немного усилят их от четверга.

Люди не сопротивляются, потому что понимают ситуацию. Единственное, теперь больше волнуются выпускники, потому что никто не знает, когда будут экзамены. После праздников правительство обещает представить антикризисные шаги для экономики страны во времени пандемии.

Сейчас в стране, где работают и живут сотни тысяч украинцев, подтверждено более 6 тыс. случаев инфицирования. Подробности в сюжете Оксаны Бунькивской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какую помощь получат пожилые люди во время карантина.

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