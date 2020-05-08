Демографічний бум у Бригадирівці: як волонтери допомагають сім’ям

Демографічний бум в невеличкому харківському селі Бригадирівка. За рік там побільшало дітей на понад три десятки. І не тому, що збільшилася народжуваність. Це вже другий успішний проект благодійного фонду Волонтери: Дорослі-Дітям, який допомагає родинам і розвиває українське село.

Благодійники купують будинки, ремонтують і селять туди родини, які хочуть розпочати нове життя. Головна умова – зав’язати з алкоголем і жити разом.

Волонтери допомагають повернути дітей з інтернатів, влаштовують їх до садочків та шкіл – фактично, роблять те, що мала б робити держава та соцслужби. Докладніше – у сюжеті Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами.

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