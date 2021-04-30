День пограничника: как в Украине борются с контрабандой и нелегалами

30 апреля в Украине отмечают День пограничника. Именно в этот день в 1918 году во время российско-украинской войны армия УНР вышла на восточную границу, освободив от большевистской оккупации Донбасс, и установила там государственные символы.

Украинские пограничники берегут сотни километров украинской границы, борются с незаконной контрабандой, выявляют нелегалов и диверсантов.

Только за последний год работники Львовского пограничного отряда задержали почти сотню мигрантов.

Они охраняют участок государственной границы, длиной 276 км, где расположены шесть пунктов пропуска. Этот участок линии разграничения долгое время был довольно популярным среди нелегалов.

Однако с появлением тепловизоров, станций спутниковой связи, камер наблюдения с датчиками движения и дронов нарушители этого участка границы опасаются.

Учения пограничников с военными Британии

Летом в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины состоятся совместные учения Государственной пограничной службы Украины с военнослужащими Великобритании.

Таким образом намерены повысить профессиональную подготовку пограничных подразделений быстрого реагирования.

Совместное украинско-британское обучение проведут в рамках международного проекта Cossack Mace – 2021, чтобы улучшить совместную работу военных подразделений Украины и НАТО во время оборонительных операций.

Подробнее об учениях пограничников с военными Британии читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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