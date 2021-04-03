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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии

Государственная пограничная служба Украины проведет совместные учения с военнослужащими Великобритании, которое должно пройти летом в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Украинские пограничники проведут совместные учения с военными Британии

Таким образом намерены повысить профессиональную подготовку пограничных подразделений быстрого реагирования. Госпогранслужба отмечает важность обучения украинских военных в международных подготовках.

Совместное украинско-британское обучение проведут в рамках международного проекта Cossack Mace — 2021. Отмечается, что это позволит улучшить совместную работу военных подразделений Украины и НАТО во время оборонительных операций.

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Также в Госпогранслужбе отмечают, что во время обучения планируется отработать процессы принятия военных решений и оборонных ситуаций совместно с другими международными штабами.

Стратегия военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Документ формирует политику украинского государства, в частности, в оборонной сфере.

Также эта стратегия предусматривает план действий по возвращению территорий ОРДЛО. В документе прежде всего отмечается о привлечении дипломатических мероприятий и участие в международных операциях.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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