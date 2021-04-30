День прикордонника: як в Україні борються з контрабандою та нелегалами

30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Саме в цей день 1918 року під час російсько-української війни армія УНР вийшла на східний кордон, звільнивши від більшовицької окупації Донбас, і встановила там державні символи.

Українські прикордонники бережуть сотні кілометрів українського кордону, борються із незаконною контрабандою, виявляють нелегалів та диверсантів.

Лише за останній рік працівники Львівського прикордонного загону затримали майже сотню мігрантів.

Вони охороняють ділянку державного кордону, завдовжки 276 км, де розташовані шість пунктів пропуску. Ця ділянка лінії розмежування тривалий час була доволі популярною серед нелегалів.

Однак із появою тепловізорів, станцій супутникового зв’язку, камер спостереження з датчиками руху та дронів порушники цю ділянку кордону побоюються.

Навчання прикордонників із військовими Британії

Улітку в одному з навчальних центрів Збройних Сил України відбудеться спільне навчання Державної прикордонної служби України з військовослужбовцями Великої Британії.

Таким чином мають намір підвищити професійну підготовку прикордонних підрозділів швидкого реагування.

Спільне українсько-британське навчання проведуть у межах міжнародного проекту Cossack Mace – 2021, щоб покращити спільну роботу військових підрозділів України та НАТО під час оборонних операцій.

Детальніше про навчання прикордонників із військовими Британії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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