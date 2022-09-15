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Факты / Видео / Україна

Деоккупированное Шевченково: россияне так убегали, что погубили нижнее белье

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Весь мир в шоке от того, что после себя оставили россияне в освобожденной Харьковской области. Шевченково тоже достаточно настрадалось. Во время оккупации там исчезали люди, в основном мужчины. Их судьбу правоохранителям еще предстоит выяснить — поселок свободен всего несколько дней.

Одну из пыточных силовики уже обнаружили. В подвале военкомата россияне издевались над своими же – теми, кто боялся идти в бой или убегал из армии РФ. Условия в камерах преимущественно были ужасающие.

Жили оккупанты в местном суде и прокуратуре. Спали на матрасах, в помещении вонь, куча пустых бутылок из-под алкоголя. Оккупанты бежали так быстро, что даже потеряли белье. Бросали даже своих — вблизи Шевченкового ДБР задержало военнослужащего РФ, которого оккупанты забыли забрать с собой.

– Был большой прилет, по всем точкам. Было три залпа. Все кто смог сбежал. Я остался один, бросили меня, – рассказал российский солдат.

Заочно три подозрения уже объявили местному коллаборанту Андрею Стрижко, которого оккупанты назначили так называемым мэром Шевченково. Предатель любил злоупотреблять алкоголем, но россиянам служил хорошо – разрушил памятник ветеранам АТО, и уничтожил герб Украины.

— Когда возглавил администрацию, то размещал российские войска агрессора, оказывал им транспорт и другую всяческую помощь, — рассказал о коллаборанте заместитель прокурора Харьковской области Станислав Муратов.

Но все, на что способны россияне после позорного поражения на фронте – обстреливать мирных жителей. Недавно враг накрыл Шевченко шквальным огнем реактивных систем залпового огня.

Контрнаступление на Харьковщине продолжается. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что освободить осталось 6% оккупированной территории.

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