Деокуповане Шевченкове: росіяни так тікали, що погубили спіднє

Весь світ шокований тим, що після себе залишили росіяни у звільненій Харківщині. Шевченкове теж достатньо настраждалося. Під час окупації там зникали люди, переважно чоловіки. Їхню долю правоохоронці ще мають з’ясувати – селище вільне всього кілька днів.

Одну з катівень силовики вже виявили. У підвалі військомату росіяни знущалися зі своїх же – тих, хто боявся йти в бій або тікав з армії РФ. Умови в камерах переважно були жахливі.

Жили окупанти у місцевому суді та прокуратурі. Спали на матрацах, в приміщенні сморід, купа порожніх пляшок з-під алкоголю. Окупанти тікали так швидко, що навіть загубили білизну. Кидали навіть своїх – поблизу Шевченкового ДБР затримало військовослужбовця РФ, якого окупанти забули забрати з собою.

– Був великий приліт, по всім точкам. Було три залпи. Всі хто зміг втекли. Я залишився один, кинули мене, – розповів російський солдат.

Заочно три підозри вже оголосили місцевому колаборанту Андрію Стрижко, якого окупанти призначили так званим мером Шевченкового. Зрадник любив зловживав алкоголем, але росіянам служив добре – зруйнував пам’ятник ветеранам АТО. та знищив герб України.

– Коли очолив адміністрацію, то розміщав російські війська агресора, надавав їм транспорт та іншу всіляку допомогу, – розповів про колаборанта заступник прокурора Харківської області Станіслав Муратов.

Та все, на що здатні росіяни після ганебної поразки на фронті – обстрілювати мирних жителів. Нещодавно ворог накрив Шевченкове шквальним вогнем реактивних систем залпового вогню.

Контрнаступ на Харківщині триває. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що звільнити залишилося 6% окупованої території.

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