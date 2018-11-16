Депутаты Европарламента просят Amazon не продавать товары с символикой СССР
Amazon просят не продавать вещи с советской символикой. К американскому гиганту интернет-торговли обратились 27 членов Европарламента.
Среди них – Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Великобритания, Финляндия и другие. Мотивируют тем, что советский режим ничем не отличался от нацистского. Ведь он нарушал права человека и сеял террор.
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Число жертв советской диктатуры превышает 60 млн человек. Эта инициатива Европарламента – реакция на флешмоб в соцсетях под лозунгом “Почему не свастика?”.
Ранее от торговли одеждой с советской символикой отказались бренд Adidas и сеть магазинов Walmart.
К слову, тихо, незаметно, быстро. На Закарпатье десятилетиями процветает контрабанда.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!