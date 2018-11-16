Депутати Європарламенту просять Amazon не продавати товари з символікою СРСР

Amazon просять не продавати речі з радянською символікою. До американського гіганта інтернет-торгівлі звернулись 27 членів Європарламенту.

Серед них – Литва, Латвія, Естонія, Польща, Нідерланди, Великобританія, Фінляндія та інші. Мотивують тим, що радянський режим нічим не відрізнявся від нацистського. Адже він порушував права людини і сіяв терор.

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Кількість жертв радянської диктатури перевищує 60 млн людей. Ця ініціатива Європарламенту – реакція на флешмоб у соцмережах під гаслом “Чому не свастика?”.

Раніше від торгівлі одягом з радянською символікою відмовилися бренд Adidas і мережа магазинів Walmart.

До слова, тихо, непомітно, швидко. На Закарпатті десятиліттямипроцвітає контрабанда.

Опубліковано Листопад, 16 в 22:32



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