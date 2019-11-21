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Факты / Видео / Украина

Дети на каникулах, в домах грибок: почему Светловодск до сих пор без тепла

В Светловодске до сих пор половина жителей мерзнут. Школьники третью неделю на каникулах, дети учатся дистанционно, сады почти пустые, дети болеют, а в сырых помещениях появляется грибок на стенах. В большинстве домов температура не выше 15 градусов

Теплоснабжающее предприятие, имеющее многомиллионные долги перед Нафтогазом, таки подписало договор об их реструктуризации и получило номинации. Там отчитываются: в городе работают все шесть котельных. Однако, тепло из почти трехсот домов в настоящее время есть лишь у половины, а также в нескольких школах и садах.

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Как только запустили котельные – трубы потекли. Таких порывов в городе уже с десяток. Над ликвидацией порывов и технических неисправностей работают шесть аварийных бригад.

Теплоснабжающее предприятие Светловодскбыт в свое время создали как совместное городской совет и частная компания, доля каждого – 50%. Но этим летом выяснилось, что городского совета среди участников сообщества уже нет. Поэтому судьбу предприятия сейчас решает суд.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда можно не платить за отопление.

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