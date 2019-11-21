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Факти / Відео / Україна

Діти на канікулах, в оселях грибок: чому Світловодськ і досі без тепла

У Світловодську досі половина жителів мерзнуть. Школярі третій тиждень на канікулах, діти навчаються дистанційно, садочки майже порожні, малеча хворіє, а у сирих помешканнях з’являється грибок на стінах. У більшості будинків температура не вище 15 градусів

Теплопостачальне підприємство, що має багатомільйонні борги перед Нафтогазом, таки підписало договір про їхню реструктуризацію і отримало номінації. Там звітують: у місті працюють всі шість котелень. Однак, тепло із майже трьохсот будинків на цей час є лише в половини, також у кількох школах і садках.

Читайте: Без опалення та електрики: у Новому Роздолі склалася критична ситуація

Щойно запустили котельні – труби потекли. Таких поривів у місті вже з десяток. Над ліквідацією поривів і технічних несправностей працюють шість аварійних бригад.

Теплопостачальне підприємство Світловодськпобут свого часу створили як спільне міська рада і приватна компанія, частка кожного – 50%. Але цього літа з’ясувалося, що міської ради серед учасників товариства вже немає. Тож долю підприємства нині вирішує суд.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли можна не платити за опалення.

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