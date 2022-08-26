До 10 млн грн на сады: как фермерам получить грант от государства

В Украине заработала новая грантовая программа для фермеров, которая предусматривает до 10 млн грн. Правда, часть финансирования нужно найти самостоятельно. Речь идет о стимулировании экспорта ягод и фруктов. Первым нескольким десяткам хозяйств уже выделили средства.

В частности, Сергей Сиворко выращивает орешник недалеко от Киева. Его сад молод, ему всего два года. Для сравнения, турецким садам с орешником более 100.

Для орехов подходит земля и климат во всех наших областях, потому что повсюду потеплело. Аграрии активно закладывают ореховые плантации. Нашим садам завидуют даже итальянцы, вторые в мире по объемам выращивания орешника, после Турции.

— Итальянцы, когда приезжают к нам, а там сад 500-700 гектар, они любуются, и это радует, — отмечает фермер.

Сейчас у Сергея 15 гектаров орешника и грецкого ореха, весной должны было сажать еще 5, но большая война затормозила. Он убеждает, что планирует только расширяться, потому что это перспективное дело. Более того, уже вскоре фермер хочет выйти на экспорт.

В рамках новой программы ЄРобота правительство предусмотрело деньги на гранты на закладку садов и теплиц. Фермеры через приложение Дія должны представить детальный проект, в котором будет подробная информация о том, что и сколько планируют высаживать. Также для участия в программе следует иметь до 25 гектаров земли (собственной или в аренду) и наемных работников. Тогда государство дает 70% инвестиций (до 10 млн грн), а 30% – нужно найти своими силами.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский отмечает, что потратить средства можно на все необходимое для хозяйства: от саженцев до строительства теплицы.

Он убежден, что такие вложения возмещаются не один год, потому это долгосрочный бизнес.

Сейчас деньги получили уже 18 предприятий, а это более 63 млн грн.

Генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластьон уверяет, что это даст толчок отрасли. Более того, сейчас Европейский союз снял ограничения, квоты, импортные тарифы, а это тоже позволяет нашим агропроизводителям развивать свой сектор экономики.

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