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Факти / Відео / Україна / Суспільство

До 10 млн грн на сади: як фермерам отримати грант від держави

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

В Україні запрацювала нова грантова програма для фермерів, яка передбачує до 10 млн грн. Щоправда, частину фінансування треба знайти самотужки. Йдеться про стимулювання експорту ягід та фруктів. Першим кільком десяткам господарств вже виділили кошти.

Зокрема, Сергій Сиворко вирощує ліщину неподалік від Києва. Його сад молодий, йому лише два роки. Для порівняння, турецьким садам з ліщиною понад 100.

Для горіхів підходить земля та клімат в усіх наших областях, бо всюди потепліло. Тож аграрії активно закладають горіхові плантації. Нашим садам заздрять навіть італійці, які другі у світі за об’ємами вирощування ліщини, після Туреччини.

– Італійці, коли приїжджають до нас, а там садок 500-700 гектар, вони милуються, і це тішить, – зазначає фермер.

Нині у Сергія 15 гектарів ліщини та волоського горіха, весною мав садити ще 5, але велика війна загальмувала. Він переконує, що планує лише розширюватися, бо ця справа перспективна. Ба більше, вже незабаром фермер хоче вийти на експорт.

У межах нової програми ЄРобота уряд передбачив гроші на гранти на закладку садів і теплиць. Фермери через Дію мають подати детальний проект, в якому буде детальна інформація про те, що та скільки планують висаджувати. Також для участі у програмі варто мати до 25 гектар землі (власної чи в оренду) та найманих працівників. Тоді держава дає 70% інвестицій (до 10 млн грн), а 30% – треба знайти самотужки.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначає, що витратити кошти можна на все необхідне для господарства: від саджанців до будівництва теплиці.

Він переконаний, що такі вкладення відшкодовуються не один рік, тому це довгостроковий бізнес.

Нині гроші отримали вже 18 підприємств, а це понад 63 млн грн.

Генеральний директор асоціації Український клуб аграрного бізнесу Роман Сластьон запевняє, що це дасть поштовх галузі. Ба більше, нині Європейський союз зняв обмеження, квоти, імпортні тарифи, а це теж дозволяє нашим агровиробникам розвивати свій сектор економіки.

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