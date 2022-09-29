До 90% економії коштів: яка технологія дозволить менше витрачати на електрику

У Вінниці давно активно працюють над економією електроенергії. Світлодіодні світильники, сонячні панелі, терморегулятори та стабілізатори напруги – усе це електричне начиння ще до повномасштабного вторгнення величезними партіями виробляли у Вінницькій енергетичній компанії. Бо воно економне – і має мінімальне споживання електрики.

Зокрема, освітлення за допомогою світлодіодів менше витрачає енергії, ніж лампа розжарення.

Через війну компанія з березня перейшла на виробництво автоматичних установок та портативних блоків швидкої зарядки для українських військових. Йдеться, зокрема, про повербанки, від яких одночасно можна заряджати до 9 телефонів та планшетів.

Також підприємство забезпечує ремонт таких гаджетів, які вже побували на фронті. Наприклад, в один з них потрапила куля.

Паралельно для вінничан тут влаштовують екскурсії та показують на практиці – як працює енергоефективність. Демонструють з чого складається сонячна панель, економний світильник, і скільки він збереже грошей. Такі екскурсії дають знання та натхнення людям запроваджувати енергоефективні технології у власних оселях.

– Система автоматичного вимикання дуже ефективна, коли лампочка світиться 100 відсотків часу, але ти біля неї не перебуваєш. Якщо вона буде вимикатись постійно, то до 90 відсотків енергії можна економити, – розповідає вінничанин Володимир Білов.

Керівник компанії з енергоефективності Микола Ганчук зазначає, що способів економії є безліч. Проте для того, щоб вони працювали в багатоповерхівках чи в приватних будинках насамперед люди мають не боятись переходити на відновлювальну енергетику.

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