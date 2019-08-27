Доходит до драк со сломанными носами! На Прикарпатье война лесоводов

Сотрудник национального природного парка Гуцульщина показывает последствия недавней встречи с работниками Кутского лесхоза. Говорит – избили его и коллег лесоводы, когда они вместе с Госэкоинспекцией пытались осмотреть вырубки.

Рабочая группа Госэкоинспекции из Киева прибыла в Прикарпатье с проверкой в ​​начале недели. К инспекторам поступила жалоба от активиста о незаконных вырубках на территории заповедного фонда Кутского лесхоза. Но попасть туда они не смогли. Более полусотни человек, среди которых работники лесхоза и жители села Пистинь – заблокировали им вход.

Кутский лесхоз начал активно рубить на заповедной территории еще в марте – рассказывает директор. Без документов и разрешений. Нацпарк неоднократно обращался с заявлениями в полицию и даже в суд. Но остановить вырубку не удалось.

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В Кутском лесхозе уверяют – на все имеют необходимые документы. Мол, земля принадлежит не нацпарку, а сельсовету.

Лесоводы уверяют – никого не били. А инспекторов не пустили, потому что те приехали без предупреждения.

На конфликт уже отреагировали в Минэкологии. Заявив, что представители лесхоза постоянно и вызывающе осуществляют незаконную рубку на территории природного парка.

В полиции по данному факту открыли сразу два уголовных производства – нанесение телесных повреждений и незаконная вырубка. Параллельно, в Госэкоинспекции заявили, что готовят свое обращение в Нацполицию, СБУ и УБОП. И в ближайшее время планируют вновь посетить Прикарпатье с очередной проверкой.

К слову, незаконная вырубка деревьев на Харьковщине: защитников леса запугивают расправой.

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