Доходить до бійок із зламаними носами! На Прикарпатті війна лісівників

Співробітник національного природного парку Гуцульщина показує наслідки нещодавньої зустрічі з працівниками Кутського лісгоспу. Каже – побили його та колег лісівники, коли вони разом із держекоінспекцією намагалися оглянути вирубки.

Робоча група Держекоінспекції з Києва прибула на Прикарпаття з перевіркою на початку тижня. До інспекторів надійшла скарга від активіста про незаконні вирубки на території заповідного фонду Кутським лісгоспом. Та потрапити туди вони не змогли. Понад півсотні людей, серед яких працівники лісгоспу та жителі села Пістинь – заблокували їм вхід.

Кутський лісгосп почав активно рубати на заповідній території ще в березні – розповідає директор. Без жодних документів і дозволів. Нацпарк неодноразово звертався із заявами в поліцію і навіть до суду. Та зупинити вирубки не вдалося.

Читайте: Незаконна вирубка лісу в Україні: тіньова схема махінацій

У Кутському лісгоспі запевняють – на все мають необхідні документи. Мовляв, земля належить не нацпарку, а сільраді.

Лісівники переконують – нікого не били. А інспекторів не пустили, бо ті приїхали без попередження.

На конфлікт уже відреагували в Мінекології. Заявивши, що представники лісгоспу постійно і зухвало здійснюють незаконну рубку на території природного парку.

У поліції за цим фактом відкрили одразу два кримінальні провадження – завдання тілесних ушкоджень і незаконна вирубка. Паралельно, в Держекоінспекції заявили, що готують своє звернення в Нацполіцію, СБУ та УБОЗ. І найближчим часом планують знову відвідати Прикарпаття з черговою перевіркою.

До слова, незаконна вирубка дерев на Харківщині: захисників лісу залякують розправою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.