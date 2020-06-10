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Помощь ребенку: у Ани с Черкасской области редкое генетическое заболевание Баттена

У маленькой девочки Ани из Черкащины редкое генетическое заболевание Баттена. Это врожденное нарушение, и со временем ребенок полностью теряет зрение, перестает ходить, появляются неконтролируемые судороги.

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Берутся помочь девочке в итальянской клинике в Риме, лечения замедлит болезнь. Но это стоит заоблачных для семьи средств — €54 тыс. в год. Чтобы попасть на лечение, уже сегодня надо внести треть суммы.

Родители просят о помощи, ведь ребенок гаснет на глазах.

Номер карты: 5168 7573 3256 1309 Линник Валентина Викторовна

Телефон мамы Валентины +38 (096) 904-11-18

Единственная надежда у трехлетней Ани на неравнодушных.

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