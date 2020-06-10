Допомога дитині: у Ані з Черкащини рідкісне генетичне захворювання Баттена
У маленької дівчинки з Черкащини Ані Линник рідкісне генетичне захворювання Баттена. Це вроджене порушення, і з часом дитина повністю втрачає зір, перестає ходити, з’являються неконтрольовані судоми.
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Беруться допомогти дівчинці в італійській клініці в Римі, лікування сповільнить хворобу. Але це коштує захмарних для родини коштів – €54 тис. на рік. Щоб потрапити на лікування, уже сьогодні треба внести третину суми.
Батьки благають про допомогу, адже дитина гасне на очах.
Номер картки: 5168 7573 3256 1309 Линник Валентина Вікторівна
Телефон мами Валентини +38 (096) 904-11-18
Єдина надія у трирічної Ані на небайдужих.