Сміливе серце. Как украинские исполнители помогают собрать средства для врачей

В столичной детской инфекционной больнице с середины марта спасают маленьких пациентов с коронавирусом. За время эпидемии здесь приняли 150 человек с подозрением, в 30 из них — подтвердили диагноз. Каждый обход больного Covid-19 для медиков инфекционной больницы превращается в спецоперацию.

Только в день персонал использует минимум 120 костюмов индивидуальной защиты. Сколько меняют масок и перчаток — сложно даже подсчитать.

В Украине уже 450 больниц принимают пациентов с коронавирусом. И каждый работник — потенциально в опасности. Чтобы поддержать людей в белых халатах и ​​обеспечить их средствами индивидуальной защиты, телеканал М1 вместе с волонтерами начали серию благотворительных онлайн-концертов Сміливе серце.

Поблагодарить за смелые поступки украинским медикам бесплатно согласились и немало отечественных исполнителей. Ради общей цели в течение двух часов в концерте выступали группа Бумбокс, Друга Ріка и исполнительница Алина Паш.

А уже 30 мая музыкальный марафон продолжат не менее ярким тандемом звезд. Каждый раз концерт сопровождается сбором средств. Но зайдя на страницу Украинской Биржи Благотворительности поблагодарить врачей можно уже сейчас.

Напомним, Факты ICTV писали об артистах, которые примут участие в музыкальном марафоне Сміливе серце 30 мая.

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