Помощь от ЕС: деньги дают, но освоить их украинские чиновники не могут

Более 400 проектов на сумму около $5 миллиардов. Такую помощь Украине предлагают международные доноры. Однако, чиновники, которые постоянно жалуются на нехватку средств, не тороплю эти миллиарды тратить.

Европейский банк реконструкции и развития в государственный сектор за 5 лет инвестировал почти 1 миллиард 300 миллионов долларов. К тому, что украинские чиновники работают медленно, здесь уже привыкли.

Желание украсть нередко, и является причиной приостановления проектов, убежден руководитель Счетной палаты.

К тому же украинские чиновники могут просто не знать, ни как писать проект, ни где его искать. Информация плохо систематизирована. В Министерстве экономического развития и торговли Украины говорят, над этим работают. И вообще, убеждают, с использованием международной помощи не все так плохо.

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Эксперты отмечают, инвестируют доноры в реформы. А от этого зависит, дождемся ли мы таких важных траншей, в том числе и как от МВФ. Между тем, сами доноры взялись помогать осваивать деньги – организуют специальные обучения.

К слову, инвестиционное сообщество ожидает от Владимира Зеленского решений, которые повлияют на экономический рост.

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