Допомога від ЄС: гроші дають, але освоїти їх українські чиновники не можуть

Понад 400 проектів на суму близько $5 мільярдів. Таку допомогу Україні пропонують міжнародні донори. Однак, чиновники, які постійно скаржаться на брак коштів, не кваплять ці мільярди витрачати.

Європейський банк реконструкції та розвитку в державний сектор за 5 років інвестував майже 1 мільярд 300 мільйонів доларів. До того, що українські чиновники працюють повільно, тут уже звикли.

Бажання вкрасти нерідко, і є причиною призупинення проектів, переконаний керівник Рахункової палати.

До того ж українські чиновники можуть просто не знати, ні як писати проект, ні де його шукати. Інформація погано систематизована. У Мінеконономрозвитку кажуть, над цим працюють. Та й загалом, переконують, із використанням міжнародної допомоги не все так погано.

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Експерти зауважують, інвестують донори в реформи. А від того залежить, чи дочекаємося таких важливих траншів, зокрема і як від МВФ. Тим часом, самі донори взялися допомагати освоювати гроші – організовують спеціальні навчання.

До слова, інвестиційне співтовариство очікує від Володимира Зеленського рішень, які вплинуть на економічне зростання.

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