Разрешение на куплю-продажу недвижимости: как изменились процедура, спрос и цены на жилье

Впервые с начала полномасштабной войны украинцам было разрешено продавать и покупать недвижимость. До сих пор реестры были скрыты в целях безопасности.

Хоть и спрос на покупку критично мал, как на жилье в новостройках, так и на вторичном рынке, но рынок недвижимости начинает понемногу оживать. Особенно это касается относительно безопасных регионов, там застройщики начинают размораживать строительство.

На сделки по недвижимости в военный период есть список ограничений, чтобы мошенники не активизировались. Теперь запрещена купля-продажа по доверенности, владелец должен лично прийти к нотариусу и подписать документы. То есть граждане, выехавшие за границу в военное время, продать свои квадратные метры не смогут.

– Потому что раньше в мирное время имущество отчуждали по доверенности о которой владелец даже не слышал, не видел и представителя никогда не имел, так же будет ограничена перепродажа, то есть если кто-то купит жилье он сможет продать его только через месяц, – говорит министр юстиции Денис Малюська.

Эти ограничения ввели, чтобы не было мошеннических схем с перепродажами. Оформлять сделки смогут нотариусы только с чистой репутацией, Минюст формирует перечень таких и только их будут подключать к госреестрам. Имеется также и территориальное ограничение.

– Где находится имущество, в нотариус того округа надо и ехать. Например, если имущество или дом зарегистрированы во Львове, то придется обращаться исключительно во львовские нотариусы, — отмечает нотариус Инна Бернадская.

На оккупированных территориях купля-продажа не допускается. В областях, где продолжаются боевые действия, будут ограничения – Минюст будет снимать их в зависимости от ситуации. Сейчас украинцы преимущественно интересуются недвижимостью в западных областях, где более или менее спокойно и много переселенцев. Однако покупать боятся.

— Каждый ракетный удар или по Киеву или Львову усиливает опасения, люди откладывают покупку. Люди, потерявшие жилье, для них этот вопрос (покупки жилья – Ред.) первоочередной, но они тоже выжидают, когда будет механизм компенсации от государства, – рассказывает коммерческий директор компании-застройщика Анна Лаевская.

Цены на квадратные метры большинство застройщиков не пересматривали, иногда удорожание на 3-5%. Дальше все будет зависеть от стоимости стройматериалов. На вторичном рынке из объявлений, которые уже начали публиковать, рост от 10% до четверти на отремонтированные квартиры с мебелью, говорят риелторы. Как и с арендой, подорожали квартиры в западных областях, в столице и регионах, к которым ближе боевые действия, цены точно упадут.

— Покупать в Киеве, Одессе, я не думаю, что будет инвестор, или переселенцы будут активно покупать, будут конечно соглашения, но их будет немного, где-то в июле сбалансируется цена и рынок, — прогнозирует президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Активнее украинцы, которые целыми семьями остались без крова, будут покупать дома в селах, потому что это дешевле. Между тем, на сайтах из объявлений уже появляются квартиры из разрушенных Ирпеня, Бучи, Чернигова, жилье продают в уцелевших домах. Пока цены существенно не меньше довоенных, да и спроса большого нет.

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