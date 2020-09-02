Дрони та диверсійні групи. В ЗСУ розповіли про найбільші загрози від бойовиків

На передовій за 1 вересня було три ворожі провокації. Біля Водяного і Мар’їнки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. А в районі Майорська гатили з ручного протитанкового гранатомета.

Також ворог продовжує укріплювати позиції – навіть бетонує вогневі точки. А за допомогою безпілотників підриває землю, щоб прокласти окопи ближче до наших позицій.

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Українські військовослужбовці кажуть, що зараз не ведуть вогонь навіть з автоматів, не відправляють диверсійні групи та не розвідують і не заміновують місцевість, чого не скажеш про російсько-окупаційні війська.

Небезпеку на Донбасі несуть і квадрокоптери ворога, які від початку тиші не зникали.

Утім квадрокоптер – це не найбільша загроза яка може бути на цьому напрямку. Тут треба побоюватися диверсійних груп ворога, утім українські вояки готові до зустрічі.

ЗСУ взяли на озброєння ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ 23 серпня підписав очільник Міноборони Андрій Таран.

Окрім основних тактико-технічних характеристик Нептуна, в документі також визначено перелік вимог та технічні умови використання комплексу.