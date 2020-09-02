Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Дрони та диверсійні групи. В ЗСУ розповіли про найбільші загрози від бойовиків

На передовій за 1 вересня було три ворожі провокації. Біля Водяного і Мар’їнки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. А в районі Майорська гатили з ручного протитанкового гранатомета.

Також ворог продовжує укріплювати позиції – навіть бетонує вогневі точки. А за допомогою безпілотників підриває землю, щоб прокласти окопи ближче до наших позицій.

Дивіться: Пострілюють та бетонують позиції. Що спостерігають українські військові у ворога

Українські військовослужбовці кажуть, що зараз не ведуть вогонь навіть з автоматів, не відправляють диверсійні групи та не розвідують і не заміновують місцевість, чого не скажеш про російсько-окупаційні війська.

Небезпеку на Донбасі несуть і квадрокоптери ворога, які від початку тиші не зникали.

Утім квадрокоптер – це не найбільша загроза яка може бути на цьому напрямку. Тут треба побоюватися диверсійних груп ворога, утім українські вояки готові до зустрічі.

ЗСУ взяли на озброєння ракетний комплекс Нептун

Ракетний комплекс 360МЦ Нептун прийняли на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ 23 серпня підписав очільник Міноборони Андрій Таран.

Окрім основних тактико-технічних характеристик Нептуна, в документі також визначено перелік вимог та технічні умови використання комплексу.

Теги: , ,

По темі

Бойовики порушили перемир’я на Донбасі – штаб ООС
Бойовики порушили перемир’я на Донбасі – штаб ООС
Пострілюють та бетонують позиції. Що спостерігають українські військові у ворога
Пострілюють та бетонують позиції. Що спостерігають українські військові у ворога
Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ
Повернення до традицій УНР: Міноборони змінить емблеми військових ЗСУ
Кремлівська методичка для Лукашенка. Чи вторгнеться Росія в Білорусь
Кремлівська методичка для Лукашенка. Чи вторгнеться Росія в Білорусь
Пункти пропуску на Донбасі змінюють режим роботи з 1 вересня
Пункти пропуску на Донбасі змінюють режим роботи з 1 вересня
Генштаб хоче скоротити обсяги осіннього призову – причина
Генштаб хоче скоротити обсяги осіннього призову – причина
За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років
За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років
Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій
Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх