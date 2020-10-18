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Дистанционное обучение в Украине: готов ли Львов и как реагируют ученики и учителя

Из-за коронавируса в отдельных регионах Украины с завтрашнего дня усиливают карантин. Некоторые школы уже ушли на каникулы и не исключено, что после отдыха все учебные заведения вернутся к системе дистанционного обучения.

Как показывает предыдущий опыт — такое образование неэффективно. К тому же не все школы, ученики и учителя имеют необходимое техническое обеспечение.

Детям онлайн-форма не нравится. Опыт показал — учиться на расстоянии не слишком эффективно.

Для успешного дистанционного обучения ученикам и учителям необходимая техника — ноутбуки, гаджеты, принтеры — все это школа должна предоставлять бесплатно. Однако денег на это нет, поэтому без государственной поддержки наладить эффективные онлайн-занятия не удастся.

Дистанционное обучение в школах

Украинцы негативно воспринимают перспективу дистанционно обучения детей, поскольку во время карантина в марте-мае столкнулись со множеством проблем.

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