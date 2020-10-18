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Дистанційне навчання в Україні: чи готовий Львів і як реагують учні та вчителі

Через коронавірус в окремих регіонах України відзавтра посилюють карантин. Деякі школи вже пішли на канікули і не виключено, що після відпочинку усі навчальні заклади знову повернуться до системи дистанційного навчання.

Як свідчить попередній досвід – така освіта неефективна. До того не всі школи, учні та вчителі мають необхідне технічне забезпечення.

Дітям онлайн-форма не до вподоби. Досвід показав – учитися на відстані не надто ефективно.

Для успішного дистанційного навчання учням і вчителям необхідна техніка – ноутбуки, гаджети, принтери – все це школа мала б надавати безкоштовно. Однак грошей на це немає, тож без державної підтримки налагодити ефективні онлайн-заняття не вдасться.

Дистанційне навчання в школах

Українці негативно сприймають перспективу дистанційно навчання дітей, оскільки під час карантину в березні-травні зіткнулися з безліччю проблем.

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