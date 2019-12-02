Ребенок кричал, родители умоляли о помощи: подробности стрельбы в Киеве

Злоумышленников, которые 1 декабря убили трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, задержали. Об этом сообщили в Нацполиции. Двум подозреваемым вскоре выберут меру пресечения. Мотивы убийства и кто был заказчиком информации не разглашают. Им грозит пожизненное заключение.

Все произошло в воскресенье в 5 вечера в самом центре Киева. Вячеслав Соболев вместе с семьей вышел из ресторана Марио. И со слов свидетелей, как только их внедорожник поехал – на перекрестке улиц Льва Толстого с Тарасовской произошел выстрел.

Пуля пробила боковое стекло двери машины, где в то время находилось четыре человека. Впрочем попала не в водителя, а в его сына, который сидел позади. В панике родители начали звать на помощь.

– Отец выбежал из машины с ребенком на руках. Ребенок кричал, что ему больно и жжет. Отец кричал: вызывайте скорую. Я вызвала скорую в этот момент, – отметила очевидец преступления Иванна.

Ребенок умер по дороге в больницу. Александр был самым маленьким из пяти детей депутата Киевского областного совета и бизнесмена. Известно, что Вячеслав Соболев, на которого совершили покушение, родился в городе Енакиево, Донецкой области. В прошлом был директором дочернего предприятия Нафтогаз-сети и заместителем председателя правления НАК Нафтогаз Украины. В свое время занимал должность заместителя мэра Донецка, а в 2015 году стал депутатом Киевского облсовета от БПП.

Читайте: Сына Соболева убили из карабина 7,62 мм, стреляли из дома – полиция

Позже выяснилось: автомобиль, в котором находился депутат с семьей, записан на компанию, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Правоохранители объявили план перехват, пристально просматривали камеры наблюдения и в конце поняли, что стреляли не из машины, проезжавшей рядом, а из здания напротив. Действовали дерзко и не пожалели даже маленького ребенка, – так оценивают поведение киллеров эксперты-криминалисты. Они уверены: целились именно в отца. Но что-то пошло не по их плану.

Уже с утра в понедельник становится известно – задержаны двое подозреваемых. Обоим нет и 20 лет. В их доме изымают фальшивые документы, полицейские находят оружие, с которого произошел роковой для ребенка выстрел.

Дело квалифицируется как умышленное убийство. Уже вскоре подозреваемым изберут меру пресечения. Им грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Между тем, правоохранители продолжают разыскивать заказчиков покушения. Кто они – задержанные не признаются.

К слову, Факты ICTV рассказывали про все подробности покушения на Соболева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.