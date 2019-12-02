Дитина кричала, батьки благали про допомогу: обставини стрілянини у Києві

Зловмисників, які 1 грудня вбили трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, затримали. Про це повідомили у Нацполіції. Двом підозрюваним невдовзі оберуть запобіжний захід. Мотиви вбивства та хто був замовником інформації не розголошують. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Усе сталось у неділю о 5 вечора у самісінькому центрі Києва. В’ячеслав Соболєв разом із родиною вийшов із ресторану Маріо. І зі слів свідків, як тільки їхній позашляховик рушив – на перехресті вулиць Льва Толстого з Тарасівською відбувся постріл.

Куля пробила бокове скло дверей машини, де у той час перебувало четверо людей. Утім влучила не у водія, а у його сина, який сидів позаду. У паніці батьки почали кликати на допомогу.

– Батько вибіг з машини з дитиною на руках. Дитина кричала, що їй боляче і пече. Батько кричав: викликайте швидку. Я викликала швидку в цей момент, – зазначила очевидець злочину Іванна.

Дитина померла по дорозі до лікарні. Олександр був найменшим із п’яти дітей депутата Київської обласної ради та бізнесмена. Відомо, що В’ячеслав Соболєв, на якого скоїли замах, народився у місті Єнакієве, Донецької області. У минулому був директором дочірнього підприємства Нафтогаз-мережі і заступником голови правління НАК Нафтогаз України. Свого часу обіймав посаду заступника мера Донецька, а 2015-го став депутатом Київської облради від БПП.

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Пізніше з’ясувалося: автомобіль, у якому перебував депутат із сім’єю, записано на компанію, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Правоохоронці оголосили план перехоплення, пильно переглядали камери спостереження і врешті зрозуміли, що стріляли не з автівки, що проїжджала поруч, а з будівлі навпроти. Діяли зухвало і не пошкодували навіть маленьку дитину, – так оцінюють поведінку кілерів експерти-криміналісти. Вони певні: цілили саме у батька. Та щось пішло не за їхнім планом.

Уже вранці понеділка стає відомо – затримано двох підозрюваних. Обом немає і 20 років. У їхньому помешканні вилучають фальшиві документи, поліцейські знаходять зброю, із якої відбувся фатальний для дитини постріл.

Справу кваліфікують як умисне вбивство. Уже невдовзі підозрюваним оберуть запобіжний захід. Їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Тим часом, правоохоронці продовжують розшукувати замовників замаху. Хто вони – затримані не зізнаються.

До слова, Факти ICTV розповідали про всі подробиці замаху на Соболєва.

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