Правоохранители сообщили, что 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева убили из карабина калибром 7,62 мм.

Также во время брифинга правоохранители сообщили, что стреляли не из автомобиля, как ранее писали СМИ, а из дома.

– После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определить, примерно, с какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления, – отметил во время брифинга председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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Кроме того, полицейские сообщили, что были задержаны двое подозреваемых в покушении на Вячеслава Соболева.

Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Самому депутату Киевсовета Вячеславу Соболеву полиция предоставила охрану.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что известно о подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева.