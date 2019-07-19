Джаред Лето спел на Пешеходном мосту в Киеве

Неожиданный сюрприз ждал накануне вечером на тех, кто решил прогуляться пешеходным мостом в Киеве. Им посчастливилось побывать на неформальном концерте знаменитого американского исполнителя Джареда Лето.

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Об этом счастливцы сообщают в соц. сетях, размещают фото и видео. Лето выступал в украинской столице на фестивале, а потом задержался, чтобы прогуляться по Киеву. Настроение было такое, что одолжил у уличного музыканта гитару и спел для публики несколько своих песен.

К слову, Джаред Лето спел песню про Одессу и погулял по Киеву.

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