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Джаред Лето заспівав на Пішохідному мосту в Києві

Несподіваний сюрприз чекав напередодні увечері на тих, хто вирішив прогулятися Пішохідним мостом у Києві. Їм пощастило побувати на неформальному концерті знаменитого американського виконавця Джареда Лето.

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Про це щасливці повідомляють у соц. мережах, розміщують фото і відео. Лето виступав в український столиці на фестивалі, а потім затримався, щоб прогулятися Києвом. Настрій мав такий, що позичив у вуличного музиканта гітару й заспівав для публіки кілька своїх пісень.

До слова, Джаред Лето заспівав пісню про Одесу і погуляв по Києву.

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