€1,7 за 1л! Французи блокують дороги через здорожчання бензину

Французи вийшли на протести через здорожчання бензину.

І вже починають блокувати дороги. Символ акції – жовтий світло-відбивний жилет. Його учасники протестів або кладуть під лобове скло автомобіля, або одягають – щоб упізнати один одного. У Франції вартість пального зросла на 15%, а на популярний дизель – на чверть. Літр коштує євро сімдесят, тобто, 53 грн.

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Вартість пального дуже завищена. Я не розумію, чому в інших європейських країнах, як-от Люксембург, пальне значно дешевше. При цьому ціна за барель така сама, як і у Франції.

Президент Макрон виправдовується – каже все через те що зростають світові ціни на нафту. У відповідь протестувальники вимагають від влади зменшити податки на пальне. Але поки марно – уряд пригрозив – якщо блокуватимуть дороги, поліція застосує силу.

До слова, у Києві протестують проти виділення держдотацій мільярдерові Юрію Косюку.

Опубліковано Листопад, 16 в 22:11



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