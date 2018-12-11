€150 за курицу и €50 за яйцо: элитная птицеферма на Буковине

На Буковине усадьба стала птицефермой. Причем не обычной. Все куры – декоративные, и некоторые уникальные – стоят безумных денег.

Элитная курица может стоить 150 евро, петух – две сотни евро, еще сотня доставка. Чтобы вывести лучших Янош покупает чемпионов на международных европейских выставках.

За последние пять лет хобби Яноша начало окупаться. С одной курицы может остаться 50 евро. Еще выгоднее продавать яйца: в Украине одно стоит 50 гривен, за рубежом – 50 евро.

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Дорогие куры требуют прививок – на вакцины владелец даст десять тысяч гривен, их покупает за рубежом, причем доставка в десять раз дороже, чем сама доза. Все это оправдывает мечту Яноша – поразить Европу украинскими чемпионами. Но для этого надо много работать.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как зарабатывать на хобби.

Опубликовано Декабрь, 11 в 17:37



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