Как зарабатывать на хобби: успешные примеры

Если вам надоела ваша работа, скучно и больше не приносит удовлетворения, или вы просто хотите подзаработать – возможно, у вас есть хобби – которое, если постараться, может приносить хорошую прибыль.

Анастасия раньше монтировала ролики для детской программы на телекомпании. Но именно работа с новомодным названием специалист по СММ приносит ей в разы больший доход. Главное – знать, как работают соцсети, что нравится пользователям.

А вот Екатерина училась на пекаря-кондитера. И даже пошла работать. Но девушке больше нравилось наблюдать, как мастер делала ей маникюр. Девушка с удовольствием пробует новинки маникюра.

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А вот Людмиле – нравится готовить. В семье – четверо детей. Муж работает, а Людмила подрабатывает – едой на продажу. Вареники, винегрет, оладьи, торты, пирожки – все приготовила накануне.

К слову, чем украинцев привлекает работа в Польше и Чехии и почему они готовы покинуть родную землю ради труда за рубежом? Ответы на эти вопросы искали Факты ICTV.

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