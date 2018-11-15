Еко-автобуси та фільтри на вокзалі: як у Великій Британії очищують повітря

На вокзалах Лондона з’явилися острівці свіжого повітря. Посеред станцій запрацювали потужні фільтри. Вулицями британських міст вже їздять автобуси, які очищають їх від шкідливих речовин.

Величезні фільтрувальні камери встановили замість рекламних білбордів на одній із найбільш завантажених залізничних станцій Лондона. 60 тисяч людей щодня приїжджають на вокзал Мерілебон. Рівень забруднення повітря в цьому районі один із найвищих у Лондоні.

Установки пропускають повітря через три фільтри. Поглинають небезпечні діоксид вуглецю і сірки. Назовні виходить очищене повітря. Пасажири вже відчули ефект.

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Боротися за чисте повітря почали і в Саутгемптоні. Місто – одне з найбільш забруднених у Великій Британії. Тож на одному з маршрутів громадського транспорту курсують екологічні автобуси. І це не просто електротранспорт. На даху автобуса – спеціальні фільтри, які всмоктують шкідливі часточки, а труба випускає назовні чисте повітря.

– Один фільтр здатен очистити 20 мільйонів кубічних метрів повітря за рік. Уздовж маршруту повітря буде у 16 разів чистіше, – коментує представник компанії.

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Опубліковано Листопад, 15 в 10:29



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