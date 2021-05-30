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Еко-ферма на Дніпропетровщині: як в Україні вирощують органічні ягоди

Унікальна ферма працює на Дніпропетровщині. Її заснували кришнаїти, які впевнені, що тільки органічне виробництво може не шкодити землі, а навпаки допомагати ґрунту відновлюватися.

На 150 га вони вирощують ягоди та нішові культури – полуницю, малину, порічки, спельту, нут, амарат та багато чого іншого.

Частину продукції відправляють на експорт до Європи та США. Лише в Америку щороку постачають до 10 тонн ягід. Причому, органічна продукція майже не падає у ціні, на відміну від звичайної.

Попит на продукцію величезний. Насамперед через технологію вирощування – місцеві фермери займаються органічним землеробством, тож якість висока.

Також вони виробляють і власні біодобрива. У басейні вирощують хлорелу, а в діжках – 96 штамів ефективних мікроорганізмів, які підживлюють і захищають рослин від хвороб.

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Окрім того, у землеробстві допомагають корови, яких свого часу врятували від забою. Тут їх 11 – кожна має своє ім’я та історію.

Власнику екоферми Юрію разом з родиною знадобилось 15 років, щоб створити повноцінне виробництво. Нині в заповідній зоні на місці колишнього дитячого табору розгорнувся не тільки агроцентр, а й справжній освітній і рекреаційний комплекс.

У планах – розвивати справу і вирощувати більше екологічної продукції. Адже попит на все органічне зростає.

Органічні продукти зараз набувають шаленої популярності. А хто б не хотів харчуватись натуральним без хімікатів? Але як навчитись їх розрізняти на прилавках супермаркета та чому ціни на них майже вдвічі вищі.

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