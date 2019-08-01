Экологический и недорогой: в Британии построили дом из пробок из-под бутылок

Уникальный дом возвели в Британии – архитекторы использовали блоки изготовлены из пробок. Проект уже внесли в список самых интересных архитектурных новинок этого года.

Дом состоит из пяти автономных частей. В здании есть несколько комнат, он не нуждается в обогреве. Его легко разобрать и главное – такой дом, экологический и не дорогой.

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Архитекторы в течение двух лет искали необходимый материал для своего нового проекта, стремились создать экологическое и одновременно недорогое жилье.

Использовали остатки от дубовых пробок, их прессовали и делали небольшие кирпичики. Пробковые блоки чрезвычайно легкие, их можно быстро собрать, к тому же не нужно цемента или клея.

Для полноценного дома понадобилось более тысячи блоков. Конструкция из 5 секций, при желании владелец может сам перепланировать здание.

Пробковый дом уже в списке претендентов на престижную Британскую премию Стерлинга – как лучший архитектурный проект года. Разработчики надеются получить не только вознаграждения от экспертов, но и популярность среди жителей.

Напомним, житель села Свидивок Черкасской области на собственном дворе устроил солнечную электростанцию и теперь зарабатывает на этом 180 тысяч гривен в год, продавая избыток электроэнергии государству.

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