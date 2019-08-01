Екологічний і недорогий: у Британії звели будинок із корків з-під пляшок

Унікальний будинок звели у Британії – архітектори використали блоки виготовлені з корків. Проект вже внесли до списку найбільш цікавих архітектурних новинок цього року.

Будинок складається з п’яти автономних частин. У домі є кілька кімнат, він не потребує обігріву. Його легко розібрати та головне – такий будинок, екологічний і не дорогий.

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Архітектори протягом двох років шукали необхідний матеріал для свого нового проекту, прагнули створити екологічне і водночас недороге помешкання.

Використали залишки від дубових корків, їх пресували і робили невеличкі цеглинки. Коркові блоки надзвичайно легкі, їх можна швидко зібрати докупи, до того ж не потрібно цементу чи клею.

Для повноцінного будинку знадобилося понад тисячу блоків. Конструкція з 5 секцій, за бажання власник може сам перепланувати будівлю.

Корковий будинок уже у списку претендентів на престижну Британську премію Стерлінга – як найкращий архітектурний проект року. Розробники сподіваються здобути не лише винагороди від експертів, а й популярність серед жителів.

Нагадаємо, житель села Свидівок на Черкащині на власному подвір’ї облаштував сонячну електростанцію і тепер заробляє на цьому 180 тисяч гривень на рік, продаючи надлишок електроенергії державі.

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