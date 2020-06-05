Екскурсії на човні під Ржищевом: що подивитися, готелі і ціни

Помилуватися дніпровськими плавнями, піднятися на Лису гору та помолитися у затоплені церкві. Поблизу Києва є чимало мальовничих місць, про існування яких ми можемо і не підозрювати.

Саме на човні можна найкраще роздивитися найкрасивіші місця поблизу Ржищева – містечка за 80 кілометрів від Києва. Такий відпочинок і захоплюючий і не дорогий. Найдешевша екскурсія коштує 600 грн. Але у човен поміститься компанія з чотирьох осіб.

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Село Гусинці затопили в 1971 році, коли створювали Канівське водосховище. Глянути, як усе тепер можна з найвищої точки місцевості – Лисої гори. Подолати 400 метрів до вершини непросто, оскільки схили із дрібного піску.

За легендами, колись язичники тут проводили свої обряди. Навіть сьогодні сюди люблять приїздити маги та екстрасенси. Головна тутешня пам’ятка і місце паломництва туристів – затоплена церква.

Стандартна екскурсія триває до години. Зупинитися на ніч туристи можуть біля будиночку лісника. Ніч тут коштує 120 грн. Це єдина житлова споруда, яка залишилася після затоплення села. Для туристів тут є мангал та прекрасна природа. Докладніше у сюжеті Ольги Читайло.

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріорететним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Тому обирати можна буде як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Враховуючи ситуацію, туроператори та керівництво готелів почали шукати варіанти, як зробити відпочинок в Україні максимально комфортним.

Так, директор турагентства Bliss Tour Ірина Бірук говорить, що зараз компанія планує пропонувати туристам відвідати узбережжя Чорного моря, зокрема, розглядають варіанти Коблева і Затоки. Але в планах також є і тури до Закарпаття.

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