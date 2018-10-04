Енергетична революція на Львівщині: місто Жовква відмовилося від газу

Енергетична революція на Львівщині. Містечко Жовква, що за три десятки кілометрів від обласного центру, наполовину відмовилось від газу. А це, у свою чергу, менші цифри у платіжках містян.

За грантові гроші від ЄС ще 2011 року там замінили старі труби, повністю утеплили два дитсадки, а на їхніх дахах встановили сонячні колектори.

Продовжують модернізовувати котельні, й тепер – поряд із газовими – застосовують котли на тирсі й пелетах. А у планах – так опалювати все місто.

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Прилад допомагає регулювати опалення залежно від температури надворі. І люди не переплачують за зайвий обігрів.

Такі пункти наразі діють у п’яти будинках. За рік допомагають зекономити до півмільйона гривень. Утім, найголовніше, економію відчувають люди.

– Половина споживачів, які є в Жовкватеплоенерго, вони отримують тепло на 10% дешевше від газового, оскільки ми його виробляємо за рахунок відходів дров, дров і їх відходів, – говорить Петро Вихопень, міський голова Жовкви.

До слова, незаможні села почали приєднуватися до міст.

Опубліковано Жовтень, 04 в 11:05



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