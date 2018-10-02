Льготный проезд и скидки в обмен на землю: не состоятельные села присоединяются к городам

В Украине сейчас тысячи населенных пунктов, не имеющих мощных хозяйств или производств – именно они сейчас активно присоединяются к городам – ​​такие изменения в закон о ОТГ приняли еще в мае и это выгодно всем.

Селяне получают социальные блага, а город – земли. Первыми в города областного значения присоединились пригородные села Киева и Вознесенск на Николаевщине.

Селяне теперь имеют право на карточку вознесенца. А это – ключ к льготному проезду в маршрутках, скидок в магазинах и посещение врача.

Смотрите: Страшно ходить: когда отремонтируют подземные переходы в Киеве

Города должны подтягивать к качественной жизни села, которым не посчастливилось иметь на территории промышленные предприятия и крупных налогоплательщиков. Однако, у них есть другой клад – земля, которой не хватает городам.

К слову, где в Украине принимают вещи на благотворительность.

Опубликовано Октябрь, 02 в 10:27



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.