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Льготный проезд и скидки в обмен на землю: не состоятельные села присоединяются к городам

В Украине сейчас тысячи населенных пунктов, не имеющих мощных хозяйств или производств – именно они сейчас активно присоединяются к городам – ​​такие изменения в закон о ОТГ приняли еще в мае и это выгодно всем.

Селяне получают социальные блага, а город – земли. Первыми в города областного значения присоединились пригородные села Киева и Вознесенск на Николаевщине.

Селяне теперь имеют право на карточку вознесенца. А это – ключ к льготному проезду в маршрутках, скидок в магазинах и посещение врача.

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Города должны подтягивать к качественной жизни села, которым не посчастливилось иметь на территории промышленные предприятия и крупных налогоплательщиков. Однако, у них есть другой клад – земля, которой не хватает городам.

К слову, где в Украине принимают вещи на благотворительность.

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