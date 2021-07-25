Энергоэффективный и с детской комнатой: Швеция построила ЦПАУ в Новых Санжарах

Новые Санжары стали первым поселком в Украине, которому Швеция построила ЦПАУ — центр по предоставлению административных услуг.

220 тыс. евро — такие деньги дала Европа на построение с нуля здания. Поскольку в Новосанжарскую ОТГ входят сразу 47 сел, этот ЦПАУ обслуживает 22 тыс. человек. Конструкция и дизайн — разработка шведского архитектурного бюро. Шведы все оборудовали мебелью, закупили оргтехнику и программное обеспечение.

Центр энергоэффективный, потому что шведы установили тепловые насосы и утеплили стены. Здесь есть условия для людей с ограниченными возможностями, детская комната и пеленальный столик. Такое здание настоящая роскошь для села. До его открытия местные школьники даже выставку сделали “ЦПАУ моей мечты”.

Для тех селян, которые живут за 20-30 км от Новых Санжар, сделали два удаленных территориальных подразделения. Чаще всего селяне обращаются за оформлением земли.

Перечень услуг ЦПАУ

Правительство Украины расширило перечень админуслуг, которые будут предоставляться через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь в Центры можно будет обращаться с такими вопросами: назначения льгот на оплату коммунальных услуг; перерасчета пенсий; назначения социальной помощи неработающему лицу; оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам и т. д.

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