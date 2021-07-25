Енергоефективний та з дитячою кімнатою: Швеція побудувала ЦНАП у Нових Санжарах

Нові Санжари стали першим селищем в Україні, якому Швеція побудувала ЦНАП – центр з надання адміністративних послуг.

220 тис. євро – такі гроші дала Європа на побудову з нуля будівлі. Оскільки в Новосанжарську ОТГ входять одразу 47 сіл, цей ЦНАП обслуговує 22 тис. людей. Конструкція і дизайн – розробка шведського архітектурного бюро. Шведи все обладнали меблями, закупили оргтехніку і програмне забезпечення.

Центр енергоефективний, бо шведи встановили теплові насоси та утеплили стіни. Тут є умови для людей з обмеженими можливостями, дитяча кімната та сповивальний столик. Така будівля справжня розкіш для села. До її відкриття місцеві школярі навіть виставку зробили “ЦНАП моєї мрії”.

Для тих селян, які живуть за 20-30 км від Нових Санжар, зробили два віддалені територіальні підрозділи. Найчастіше селяни звертаються за оформленням землі.

Перелік послуг ЦНАП

Уряд України розширив перелік адмінпослуг, які надаються через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, тепер у Центри можна буде звертатися з такими питаннями: призначення пільг на оплату комунальних послуг; перерахунку пенсій; призначення соціальної допомоги непрацюючій особі; надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.

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